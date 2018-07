Davydenko abandona e Del Potro avança em Marselha O argentino Juan Martín del Potro contou com uma ajuda do russo Nikolay Davydenko para avançar no Torneio de Marselha. Nesta quinta-feira, Davydenko sentiu dores no pé e abandonou a partida empatada no início do terceiro set. O russo havia vencido o set inicial por 7/6 (8/6), mas perdera a parcial seguinte por 6/4.