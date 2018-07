Davydenko aplica 'pneu' e vira sobre Berdych em Paris

Número 11 do mundo, Davydenko enfrentará na sequência o local Michael Llodra, que surpreendeu ao eliminar o sérvio Novak Djokovic, 3.º colocado do ranking e atual campeão do torneio francês.

Apesar da eliminação, Tomas Berdych tem motivos para comemorar. O número seis do mundo assegurou a vaga no ATP Finals, que reúne os oito melhores tenistas da temporada, por conta da derrota do espanhol Fernando Verdasco em Paris nesta quinta. O americano Andy Roddick e o espanhol David Ferrer também se garantiram com a queda de Verdasco.

Para avançar em Paris, Davydenko precisou mostrar grande poder de reação nesta quinta. Depois de um fraco primeiro set, quando não chegou a ameaçar o saque de Berdych, o russo cresceu no jogo e foi superior no tie-break da segunda parcial.

No terceiro set, Davydenko teve atuação fulminante. Aproveitou os seguidos erros do checo, que só colocou em quadra 23% do seu primeiro serviço, e faturou três quebras seguidas, repetindo o "pneu" aplicado sobre o brasileiro Thomaz Bellucci na segunda rodada.