Davydenko assume quinto lugar no ranking da ATP

Ainda que contundido e sem entrar em quadra, o russo Nikolay Davydenko foi o responsável pela única alteração no Top 10 do ranking da ATP, atualizado nesta segunda-feira. Ele assumiu a quinta colocação, com 5.145 pontos, ultrapassando o argentino Juan Martin del Potro, que também está lesionado, e tem 5.115 pontos.

O suíço Roger Federer se manteve na liderança, com 10.030 pontos, e alcançou a 284ª semana como número 1 do mundo. Com isso, ficou há apenas três semanas de ultrapassar o norte-americano Pete Sampras que liderou o ranking da ATP por 286 semanas. O espanhol Rafael Nadal está em segundo lugar, com 6.880 pontos, mas pode assumir a liderança após a disputa de Roland Garros.

Os dois líderes são seguidos pelo sérvio Novak Djokovic e pelo britânico Andy Murray. O sueco Robin Soderling está em sétimo lugar, à frente do norte-americano Andy Roddick, do espanhol Fernando Verdasco e do francês Jo-Wilfried Tsonga, que completam o Top 10 do ranking da ATP.

O francês Richard Gasquet, campeão do Torneio de Nice no último fim de semana, continua em recuperação após envolvimento em polêmico caso de doping. Ele subiu 23 posições e está de volta ao Top 50. Agora, ele ocupa a 45ª posição.

Eliminado na sua estreia no Torneio de Nice, o brasileiro Thomaz Bellucci foi ultrapassado pelo argentino Juan Monaco e caiu uma posição no ranking da ATP. Agora, ele está em 29º lugar, com 1482 pontos. Ricardo Mello está em 90º e é o outro brasileiro no Top 100 do ranking da ATP.

Ranking da ATP, 24/05:

1.º Roger Federer (SUI), 10.030 pontos

2.º Rafael Nadal (ESP), 6.880

3.º Novak Djokovic (SER), 6.405

4.º Andy Murray (GBR), 5.565

5.º Nikolay Davydenko (RUS), 5.145

6.º Juan Martin del Potro (ARG), 5.115

7.º Robin Soderling (SUE), 4.755

8.º Andy Roddick (EUA), 4.600

9.º Fernando Verdasco (ESP), 3.645

10.º Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 3.185

11.º David Ferrer (ESP), 3.010

12.º Marin Cilic (CRO), 2.945

13.º Fernando González (CHI), 2.385

14.º Mikhail Youzhny (RUS), 2.375

15.º Gael Monfils (FRA), 2.220

16.º Ivan Ljubicic (CRO), 2.140

17.º Tomas Berdych (RCH), 2.115

18.º Juan Carlos Ferrero (ESP), 2.050

19.º John Isner (EUA), 1.880

20.º Radek Stepanek (RCH), 1.705

-------------------------------------

29.º Thomaz Bellucci (BRA), 1.482

90.º Ricardo Mello (BRA), 575

105.º Marcos Daniel (BRA), 481

107.º Thiago Alves (BRA), 473

125.º João Souza (BRA), 404

161.º Júlio Silva (BRA), 301