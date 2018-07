Davydenko bate Marin Cilic e vai à semifinal em Munique

MUNIQUE - Depois de os favoritos Mikhail Youzhny e Stanislas Wawrinka serem eliminados prematuramente do Torneio de Munique, nesta sexta-feira foi a vez de o terceiro cabeça de chave, Marin Cilic, dar adeus ao ATP 250 disputado em quadras de saibro na Alemanha. O tenista croata caiu diante do russo Nikolay Davydenko, que venceu por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, e garantiu vaga na semifinal.

Com o resultado, Davydenko lutará por um lugar na decisão contra o checo Radek Stepanek, que nas quartas de final superou o alemão Philipp Kohlschreiber, oitavo cabeça de chave, com parciais de 6/4 e 6/0.

Será o décimo confronto entre Davydenko e Stepanek, sendo que o retrospecto entre os dois é bastante equilibrado, com cinco vitórias para o russo e quatro para o checo. Os últimos dois duelos aconteceram em 2009, quando o tenista da Rússia levou a melhor.

A outra semifinal de Munique também foi definida nesta sexta-feira e reunirá dois tenistas alemães. Um deles será Philipp Petzschner, que aplicou duplo 7/6, com 7/3 e 8/6 em cada tie-break, sobre o italiano Potito Starace. O outro jogador da casa que jogará por uma vaga na decisão será Florian Mayer, que bateu o búlgaro Gregori Dimitrov por 2 sets a 1, com 7/6 (7/4), 3/6 e 6/4.