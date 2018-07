Davydenko decepciona e perde de Cuevas em Moscou Nikolay Davydenko decepcionou a torcida russa nesta quarta-feira e foi eliminado logo em sua estreia no Torneio de Moscou. Principal favorito e 11.º tenista do ranking mundial, ele foi impreciso nos momentos decisivos e perdeu em dois tie-breaks para o uruguaio Pablo Cuevas, com parciais de 7/6 (8/6) e 7/6 (7/5).