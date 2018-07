Davydenko decepciona e perde de Zverev em Xangai

Apenas o 118.º do mundo, Zverev terá pela frente na terceira rodada o argentino Juan Monaco, 41.º do ranking, que passou de virada pelo holandês Thiemo de Bakker - com parciais de 2/6, 6/3 e 6/4.

Na atual temporada, Davydenko vive momento complicado. Depois de ser eliminado na segunda rodada do US Open, pelo francês Richard Gasquet, caiu em sua estreia no Torneio de Kuala Lumpur, na Malásia, e na terceira rodada do Torneio de Pequim, na China.