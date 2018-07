Davydenko é eliminado em Montpellier; Tsonga avança Principal favorito ao título, o russo Nikolay Davydenko decepcionou nesta sexta-feira e foi eliminado nas quartas de final do Torneio de Montpellier, na França. Atual número 11 do mundo, Davydenko foi derrotado pelo espanhol Albert Montañes por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 7/6 (7/3) e 7/6 (7/4), em 2h19min de duelo.