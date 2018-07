Davydenko é surpreendido e cai na estreia em Roterdã Ex-top 10 do ranking mundial da ATP, atualmente na 34.ª colocação, o russo Nikolay Davydenko foi eliminado nesta segunda-feira do Torneio de Roterdã, na Holanda, que é disputado em quadra dura e dá 500 pontos ao campeão. Com apenas uma quebra de saque, ele foi surpreendido pelo francês Michael Llodra por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4) - na estreia da competição.