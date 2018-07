Davydenko e Tsonga estreiam com vitória em Montpellier Sem surpresas, os dois principais favoritos estrearam com vitória no Torneio de Montpellier, na França. Com as vitórias nesta quarta-feira, ambas já na segunda rodada, o russo Nikolay Davydenko e o francês Jo-Wilfried Tsonga garantiram vaga nas quartas de final.