Davydenko encara Mayer na final do Torneio de Munique O ex-top 10 Nikolay Davydenko, da Rússia, e o alemão Florian Mayer, em ascensão no circuito, decidirão o título do Torneio de Munique neste domingo. O tenista russo contou com a desistência do checo Radek Stepanek para chegar à final, enquanto Mayer derrotou o compatriota e amigo Phillipp Petzschner.