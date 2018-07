Davydenko perde na estreia no Torneio de Hamburgo Campeão em 2009, o russo Nikolay Davydenko não resistiu ao local Florian Mayer e acabou sendo eliminado na logo na estreia no Torneio de Hamburgo, nesta segunda-feira. O ex-Top 10 foi derrotado no saibro alemão por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, em apenas 56 minutos. Na segunda rodada, Mayer terá pela frente o ucraniano Alexandr Dolgopolov, sétimo cabeça de chave.