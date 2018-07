Davydenko sofre, mas avança às quartas em Munique O russo Nikolay Davydenko sofreu para superar o alemão Julian Reister, que saiu do qualifying, nesta quinta-feira, pela segunda rodada do Torneio de Munique. O ex-top 10 precisou de 2h26min para vencer o duelo por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (7/5), 6/1.