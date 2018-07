De olho no ATP Finals, Bruno Soares exalta final em Hamburgo

Bruno Soares garantiu nesta sexta-feira vaga em mais uma final, a sexta na temporada 2014. Novamente ao lado do austríaco Alexander Peya, o tenista brasileiro não mira apenas o título do ATP 500 de Hamburgo, neste domingo. Ele quer somar pontos preciosos na briga por um lugar no ATP Finals, que reunirá no fim do ano as oito melhores duplas da temporada.

"Estou muito contente com esta vitória", disse Soares, após o triunfo sobre os espanhóis Marcel Granollers e Marc Lopez por duplo 6/3. "Jogamos bem contra adversários fortes, estamos entrosados e um bom resultado aqui é muito importante para o ranking e para as finais da ATP em Londres".

Soares e Peya estrearam na competição ano passado e querem repetir a dose nesta temporada. Para tanto, precisam manter a regularidade nas principais competições do calendário. No momento, eles ocupam o quinto lugar no ranking de duplas da ATP. Se vencerem no domingo, poderão subir para o quarto posto.

Os rivais na final em Hamburgo serão conhecidos somente neste sábado. Vão sair do confronto entre Jamie Murray/John Peers e Marin Draganja/Florin Mergea.