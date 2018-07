De olho no ATP Finals, Soares e Peya vencem em estreia na Basileia

Com o triunfo, Soares e Peya avançaram às quartas de final na competição suíça. Terão pela frente agora a dupla vencedora do duelo entre Henri Laaksonen/Luca Margaroli (ambos da Suíça) e Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic (Polônia/Índia). A próxima partida de Soares só deve ser disputada na quinta-feira.

A vitória desta segunda foi importante para brasileiro e austríaco porque eles brigam com Bopanna e Mergea pelo oitavo lugar do ranking. Somente as oito melhores duplas da temporada vão disputar o ATP Finals, em Londres, entre 15 e 22 de novembro. No momento, Soares e Peya formam a nona melhor parceria do ano.

Depois de competir na Basileia, a dupla do brasileiro terá só mais uma oportunidade para somar pontos e desbancar os rivais no ranking. Será o Masters 1000 de Paris, na França, duas semanas antes da competição em Londres. A competição que encerrará a temporada também vai colocar fim à dupla de Soares e Peya.

Na semana passada, o brasileiro anunciou que a parceria seria finalizada no encerramento da temporada. A partir de janeiro, Soares começará a jogar com o britânico Jamie Murray, irmão de Andy Murray. Jamie já está garantido no ATP Finals, ao lado do australiano John Peers.