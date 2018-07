De olho no topo do ranking, Kerber vence e avança às quartas em Cincinnati

De olho na liderança do ranking, a alemã Angelique Kerber venceu mais uma no Torneio de Cincinnati e avançou às quartas de final. A número dois do mundo, que pode desbancar a norte-americana Serena Williams da ponta, derrotou nesta quinta-feira a checa Barbora Strycova por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4.

Nas quartas de final, a campeã do Aberto da Austrália e vice de Wimbledon vai ter pela frente a espanhola Carla Suárez Navarro. Se confirmar o favoritismo, Kerber poderá cruzar com a polonesa Agnieszka Radwanska, quinta cabeça de chave, na semifinal. A alemã precisa do título para se tornar a nova número 1 do mundo.

Já Suárez Navarro se credenciou para o duelo com a vice-líder do ranking ao vencer a italiana Roberta Vinci, sexta cabeça de chave, por 6/1 e 7/5.

A romena Simona Halep, terceira cabeça de chave, também não teve problemas para avançar nesta quinta. Ao superar a australiana Daria Gavrilova, por 6/1 e 6/2, ela acumulou sua 12ª vitória seguida no circuito. Sem perder desde Wimbledon, ela foi campeã em Bucareste e Montreal nas últimas semanas - não disputou a Olimpíada do Rio de Janeiro por temor ao vírus da zika.

Ainda nesta quinta, a russa Svetlana Kuznetsova derrotou a suíça Timea Bacsinszky por 6/2, 3/6 e 6/2, enquanto a checa Karolina Pliskova eliminou a japonesa Misaki Doi por 7/5 e 6/3. As duas vencedoras vão se enfrentar nas quartas de final em Cincinnati.