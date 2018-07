De olho no tri, Ivanovic estreia com vitória no Torneio de Linz

Em boa fase no circuito, Ana Ivanovic estreou com vitória nesta terça-feira no Torneio de Linz, onde costuma brilhar na quadra dura e coberta na Áustria. Sem sobressaltos, a sérvia derrotou a francesa Pauline Parmentier por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em apenas 1h06min.

Na segunda rodada, a ex-líder do ranking vai enfrentar a norte-americana Madison Brengle, que contou com o abandono da romena Irina Begu para avançar na chave. Begu desistiu quando perdia por 7/5 e 3/1. Em Linz, Ivanovic quer juntar a boa fase com o retrospecto campeão. A atual número oito do mundo venceu na Áustria em 2008 e 2010 e foi vice no ano passado.

Enquanto Ivanovic estreava com vitória tranquila, a alemã Andrea Petkovic decepcionou ao ser eliminada logo na rodada de abertura. A quarta cabeça de chave foi surpreendida pela italiana Camila Giorgi por fáceis 6/1 e 6/2. Giorgi vai enfrentar na sequência a tunisiana Ons Jabeur, que também chamou a atenção ao derrotar a croata Donna Vekic por 7/5 e 6/1.

Ainda nesta terça, a checa Karolina Pliskova, sétima pré-classificada, bateu a belga Kirsten Flipkens por 6/2 e 6/4. Pliskova enfrentará a alemã Mona Barthel, que avançou ao superar a holandesa Kiki Bertens por 6/3 e 6/1. Também avançaram à segunda rodada a búlgara Tsvetana Pironkova, a checa Klara Koukalova e a eslovaca Jana Cepelova.