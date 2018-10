De olho no WTA Finals, Svitolina vence japonesa e vai às quartas em Hong Kong

De olho em uma das vagas restantes no WTA Finals, a ucraniana Elina Svitolina venceu mais uma nesta quinta-feira e avançou às quartas de final do Torneio de Hong Kong, na China. A cabeça de chave número 1 arrasou a japonesa Nao Hibino pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3, em apenas 57 minutos.

Atual número cinco do mundo, Svitolina atropelou a rival, 125ª do ranking, no set inicial. Sem ter o saque ameaçado, a ucraniana faturou três quebras de saque em sequência e aplicou um "pneu". Na segunda parcial, Hibino esboçou reação e até obteve uma quebra, mas sofreu outras duas e se despediu da competição.

O triunfo deixou Svitolina mais perto de uma das três vagas restantes no WTA Finals, torneio que encerra a temporada ao reunir as oito melhores tenistas do ano, em Cingapura, no fim do mês. Em Hong Kong, a ucraniana via encarar agora a local Qiang Wang, sexta cabeça de chave, que avançou ao bater a norte-americana Christina McHale por 7/5 e 6/1.

Outro duelo das quartas de final também foi definido nesta quinta. A australiana Daria Gavrilova, sétima cabeça de chave, vai encarar a local Shuai Zhang. Gavrilova avançou ao superar a romena Monica Niculescu por 6/3, 4/6 e 7/6 (7/3), enquanto Zhang eliminou a holandesa Lesley Kerkhove por 6/1, 6/7 (4/7) e 6/1.

TIANJIN

Em outro torneio disputado em solo chinês, a francesa Caroline Garcia despachou a local Yuxuan Zhang, que veio do qualifying, por 6/3 e 6/4. Segunda cabeça de chave, ela vai encarar nas quartas de final a croata Petra Martic, sexta pré-classificada.

Zhang não foi a única tenista do qualifying a ser eliminada nesta quinta. Outras três tenistas que vieram do quali se despediram. A eslovaca Jana Cepelova foi derrotada pela belga Elise Mertens por 6/2 e 6/3, enquanto a checa Barbora Krejcikova caiu diante da britânica Katie Bouter por 6/3, 1/6 e 6/3. E a japonesa Misaki Doi foi batida pela suíça Timea Bacsinszky por 1/6, 6/3 e 7/5.

Na sequência, Mertens, terceira cabeça de chave, vai duelar com a taiwanesa Su-Wei Hsieh, enquanto Bacsinszky terá pela frente a bielo-russa Aryna Sabalenka, quarta pré-classificada. E Katie Bouter será a próxima adversária da checa Karolina Pliskova, ex-número 1 do mundo e principal candidata ao título em Tianjin.