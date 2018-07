De virada, Gulbis conquista título em São Petersburgo O letão Ernests Gulbis, número 36 do mundo, conquistou neste domingo o quarto título da sua carreira. Cabeça de chave número 6, ele se sagrou campeão do Torneio de São Petersburgo ao derrotar, de virada, o espanhol Guillerrmo García-López, 74º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/0, em 1 hora e 45 minutos.