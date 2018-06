De virada, Kerber elimina Venus Williams no Torneio de Sydney

De virada, a alemão Angelique Kerber bateu a norte-americana Venus Williams nesta terça-feira, em um duelo de ex-líderes do ranking. Kerber venceu por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/3 e 6/1, pelo Torneio de Sydney, na Austrália. Já a polonesa Agnieszka Radwanska despachou a britânica Johanna Konta, atual campeão da competição preparatória para o Aberto da Austrália.

Kerber, atual 22ª do ranking, e Venus, 5ª colocada do mundo, fizeram um duelo equilibrado nesta terça, marcado pela irregularidade de ambas no saque. A alemã cometeu cinco duplas faltas e teve o saque ameaçado em sete oportunidades, das quais Venus aproveitou três delas.

Mas a americana teve desempenho ainda mais complicado no fundamento. Foram nada menos que dez duplas faltas e 17 break points. A rival converteu seis deles para encaminhar a vitória de virada, em 1h53min de confronto.

Com o triunfo diante da estreante - Venus era a cabeça de chave número dois -, Kerber avançou às quartas de final. Sua próxima adversária será a eslovaca Dominika Cibulkova, que despachou a russa Elena Vesnina por duplo 6/4.

Em outro bom jogo da rodada, Radwanska eliminou Konta por 6/3 e 7/5. Assim como Kerber, a polonesa tenta se restabelecer no circuito após cair no ranking. Atualmente é a 28ª do mundo. Nas quartas de final, ela terá a oportunidade de continuar buscando um ranking melhor, diante da norte-americana Catherine Bellis, que veio do qualifying.

As tenistas da casa dominaram a demais partidas do dia. Em confronto local, Daria Gavrilova bateu Olivia Rogowska por 6/4, 1/6 e 7/5, enquanto a também australiana Ashleigh Barty superou a compatriota Ellen Perez por 7/6 (7/4) e 6/1.

A veterana Samantha Stosur, outra tenista da casa, bateu a alemã Carina Witthoeft por 4/6, 7/5 e 6/3. Em outro jogo do dia, a russa Ekaterina Makarova superou a checa Barbora Strycova por 6/4 e 6/1.

MASCULINO

Na outra chave da competição, a surpresa do dia foi a vitória do jovem local Alex De Miñaur sobre o espanhol Fernando Verdasco, de 34 anos, pelo placar de 6/4 e 6/2. De Miñaur, de apenas 18 anos, já havia surpreendido na semana passada, em Brisbane, ao alcançar as semifinais, deixando pelo caminho o canadense Milos Raonic. Atual 167º do ranking, o tenista da casa vai enfrentar na segunda rodada o bósnio Damir Dzumhur.

Ainda nesta terça, avançaram na chave australiana o argentino Leonardo Mayer, o espanhol Feliciano López, o francês Benoit Paire e o norte-americano Jared Donaldson.