De virada, Kyrgios supera Dimitrov e vai à final em Brisbane

Em um aguardado duelo da nova geração do tênis profissional, o australiano Nick Kyrgios mostrou força neste sábado ao superar o búlgaro Grigor Dimitrov, atual campeão do ATP Finals, e avançar à final do Torneio de Brisbane, na Austrália. De virada, o tenista da casa eliminou o rival pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/1 e 6/4.

Kyrgios, de 22 anos, apostou no saque para fazer a diferença contra a boa fase de Dimitrov, de 26. Ele disparou 19 aces e converteu 82% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço. Com esta regularidade ao longo dos três sets, dificultou a vida de Dimitrov.

"Eu sabia que teria que fazer algo um pouco diferente hoje. E não conseguiu dar ritmo a ele durante o jogo", afirmou, satisfeito, Kyrgios. O australiano nunca havia vencido Dimitrov no circuito profissional. Até este sábado, eram duas derrotas em dois jogos disputados.

Dimitrov, atual número três do mundo, vinha embalado para o primeiro torneio da temporada, após levar o último do ano passado, o prestigiado ATP Finals, que reúne os oito melhores tenistas da temporada. Além disso, o búlgaro defendia o título conquistado em Brisbane em 2017.

Nada disso, porém, evitou a virada de Kyrgios. Após perder o primeiro set, em que sequer ameaçou o saque do rival, o australiano arrasou o búlgaro na segunda parcial, com duas quebras de serviço. E, no terceiro, inverteu os papéis em comparação ao set inicial. Faturou apenas uma quebra e não teve o serviço ameaçado.

Na final, o tenista da Austrália vai enfrentar o norte-americano Ryan Harrison, que sofreu para superar o jovem australiano Alex De Minaur, grande sensação de Brisbane neste ano, de apenas 18 anos. Harrison precisou de três sets para vencer o duelo, pelo placar de 4/6, 7/6 (7/5) e 6/4.