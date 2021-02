De virada, Monteiro vence a segunda em Melbourne; Bruno Soares ganha em duplas

O tenista brasileiro Thiago Monteiro está na Austrália disposto a conseguir bons resultados e subir no ranking da ATP. Nesta primeira semana de competições em Melbourne, depois do período de quarentena, ele tem se dado bem e nesta quarta-feira avançou às oitavas de final do Great Ocean Road Open, um dos dois ATP 250 que estão sendo disputados de forma simultânea na cidade como preparação para o Aberto da Austrália, ao bater de virada o australiano Matthew Ebden por 2 sets a 1 - com parciais de 6/7 (4/7), 6/4 e 6/3, após 2 horas e 34 minutos.

O número 1 do Brasil e 83.º colocado do mundo deu sorte e nas oitavas de final não vai mais encarar o principal favorito ao título na competição. O espanhol Carlos Alcaraz, de 17 anos, conseguiu uma expressiva vitória sobre o belga David Goffin, cabeça 1 e número 14 do mundo, com um duplo 6/3 em 1 hora e 13 minutos.

Em Melbourne, Monteiro estreou vencendo o australiano Thomas Fancutt, que entrou no lugar do lesionado canadense Vasek Pospisil, e buscou uma virada nesta quarta-feira contra o ex-Top 40 Matthew Ebden. Este será o primeiro encontro do brasileiro com Alcaraz, escolhido como a Revelação de 2020 pela ATP, no circuito profissional.

Em duplas, mais vitórias brasileiras. A retomada da parceria de Bruno Soares com o britânico Jamie Murray foi com resultado positivo sobre os espanhóis Pablo Andujar e Pedro Martinez por 2 sets a 0, com as parciais de 7/6 (7/4) e 6/3.

Cabeças de chave número 2, Soares e Murray entraram diretamente na segunda rodada e a vitória desta quarta-feira já os coloca nas quartas de final. Os próximos adversários podem ser os casaques Alexander Bublik e Andrey Golubev ou o sérvio Miomir Kecmanovic e o russo Karen Khachanov.

Soares e Murray formaram uma das duplas de maior sucesso do circuito profissional entre 2016 e 2019, sendo os campeões do Aberto da Austrália e do US Open em 2016 e terminando aquele ano como a melhor dupla do mundo. Dez dos 33 títulos de ATP de Bruno Soares foram conquistados ao lado do britânico.

Outro brasileiro a vencer nesta quarta-feira foi o gaúcho Marcelo Demoliner, que está disputando o Murray River Open. Ele e o mexicano Santiago Gonzalez são os cabeças de chave 8 e venceram os convidados locais James Duckworth e Marc Polmans por 6/4 e 6/2. Nas quartas, eles podem enfrentar os britânicos Cameron Norrie e Jonny O'Mara ou o americano Rajeev Ram e o britânico Joe Salisbury.

Pelo mesmo torneio, o mineiro Marcelo Melo atua ao lado do romeno Horia Tecau. Eles são os cabeças 8 da semana em Melbourne e estreiam apenas nesta quinta-feira contra os americanos Nicholas Monroe e Frances Tiafoe.

WAWRINKA - Na chave de simples do Murray River Open, o suíço Stan Wawrinka foi mais um dos que teve trabalho na estreia. Ele saiu atrás no duelo com o casaque Mikhail Kukushkin, se recuperou e venceu de virada com as parciais de 4/6, 6/3 e 6/1.

Depois do triunfo apertado em seu primeiro jogo na competição e também no ano, fazendo valer a condição de principal favorito, Wawrinka terá pela frente o atleta da casa Alex Bolt, que levou a melhor diante do americano Mackenzie McDonald em outro confronto de três sets, definido com o placar final de 6/4, 6/7 (7/9) e 7/5.