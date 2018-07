De virada, Murray bate Tipsarevic e vai à semifinal

O número quatro do mundo enfrentará na sequência o vencedor do duelo envolvendo o francês Jo-Wilfried Tsonga e o espanhol Rafael Nadal. Os dois vão se enfrentar ainda na noite desta quarta-feira.

O confronto entre Murray e o sérvio Tipsarevic foi marcado pela oscilação dos dois tenistas. Foram 11 quebras de saque ao todo, cinco delas somente no set inicial. A alternância na liderança do placar só teve fim na parcial quando Tipsarevic aproveitou os vacilos do rival, abatido pelo forte calor, e fechou o set.

O sérvio começou melhor na segunda parcial e parecia ter a vitória nas mãos após faturar uma quebra logo no início do set. Murray chegou a pedir atendimento médico em quadra, em razão de dores no abdômen, confirmando o bom momento do adversário. No entanto, o escocês obteve rápida reação e venceu o set.

Mais confiante, Murray foi melhor no terceiro set, ao mostrar maior estabilidade no saque e graças também aos vacilos do sérvio. Tipsarevic cometeu 51 erros não forçados em toda a partida, contra 38 do escocês. Sem sofrer quebras, Murray confirmou o favoritismo e fechou a partida após 2h38min.