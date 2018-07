De virada, Rafael Nadal elimina Andy Murray e vai à semifinal em Roma

ROMA - Depois de um começo vacilante, Rafael Nadal conseguiu uma grande virada e derrotou o escocês Andy Murray nesta sexta-feira, garantindo vaga na semifinal do Masters 1.000 de Roma. Agora, o tenista espanhol vai enfrentar o búlgaro Grigor Dimitrov em busca da classificação para a final - o outro finalista do torneio na Itália também sairá neste sábado, no duelo entre o sérvio Novak Djokovic e o canadense Milos Raonic.

Mesmo embalado pelo título conquistado no Masters de Madri no domingo passado, Nadal vem sofrendo para conseguir as vitórias no saibro romano. Nesta sexta-feira, não foi diferente. Ele perdeu por 6/1 no primeiro set, mas, depois de 2 horas e 40 minutos de jogo, virou sobre Murray, fechando as parciais seguintes em 6/3 e 7/5.

Dois dos melhores tenistas do mundo nos últimos anos, Nadal e Murray não se enfrentavam desde março de 2012. E, mesmo tendo comemorado seu aniversário de 27 anos no dia anterior, o escocês voltou a perder para o rival. Agora, portanto, o espanhol passou a somar 14 vitórias em 19 jogos já disputados diante do número 8 do mundo.

Líder do ranking, Nadal tentará agora confirmar o favoritismo diante de Dimitrov, atualmente o número 14 do mundo, que passou pelo alemão Tommy Haas nas quartas de final. Até hoje, o búlgaro nunca venceu o espanhol, em quatro jogos já realizados. Neste sábado, pela semifinal em Roma, eles escrevem novo capítulo dessa história.