De virada, Raonic bate Nadal pela 1ª vez e avança à semifinal

Na base da superação, o canadense Milos Raonic conseguiu nesta sexta-feira um feito inédito em sua carreira. De virada, o atual número 6 do mundo derrotou o espanhol Rafael Nadal por 2 sets a 1 - com parciais de 4/6, 7/6 (12/10) e 7/5 - e avançou às semifinais do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, que abre a série de nove torneios deste nível na temporada. Este foi o sexto encontro entre os dois no circuito profissional.

Na luta por uma vaga na decisão, Milos Raonic terá pela frente o suíço Roger Federer, que mais cedo havia derrotado com facilidade o checo Tomas Berdych por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0. O duelo será neste sábado. Na outra semifinal, o sérvio Novak Djokovic, atual número 1 do mundo, jogará contra o britânico Andy Murray.

Nesta sexta-feira, Milos Raonic conseguiu virar a partida contra Rafael Nadal. Após ter seu saque quebrado no primeiro set, o canadense superou o rival no tie-break do segundo. No set decisivo, o canadense voltou a vencer, com uma quebra no último game. A vaga na semifinal foi garantida depois de 2 horas e 58 minutos de partida.