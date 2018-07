De virada, Wawrinka vence Berdych e é campeão em Roterdã

Com uma grande virada, o suíço Stan Wawrinka derrubou o checo Tomas Berdych e seu poderoso saque neste domingo para ficar com o título do Torneio de Roterdã, na Holanda. O atual número 8 do mundo derrotou o 7º colocado por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4, em quase duas horas de partida.

Wawrinka faturou seu segundo título do ano, em duas finais disputadas. Na primeira semana do ano, levantou o troféu em Chennai, na Índia. Agora, ele soma nove troféus de nível ATP na carreira. Berdych, por sua vez, ficou com o vice pela segunda vez no ano. Em janeiro, ele perdera na decisão para o espanhol David Ferrer em Doha, no Catar.

Como aconteceu em Doha, Berdych não fez valer o poder do seu saque no piso duro. Em Roterdã, o forte serviço poderia ser ainda mais importante por se tratar de um torneio indoor. Mas não foi o que aconteceu. O checo foi dominante no set inicial, com aproveitamento de até 92% dos pontos quando jogou com o primeiro saque. Mas perdeu força nas parciais seguintes.

Wawrinka, com a experiência de quem já venceu um Grand Slam, soube esperar a queda do rival para iniciar sua reação no segundo set. Sem ter o saque ameaçado, venceu a parcial e empatou o jogo. No terceiro set, o mais equilibrado da final, o suíço perdeu o saque em um game, mas obteve duas quebras sobre Berdych e sacramentou o triunfo e assegurou o título.