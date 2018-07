De volta ao tênis após lesão, Bia Haddad é convidada para o Rio Open

"O Rio Open é um torneio muito especial para mim ainda mais agora que tenho o Rio de Janeiro como base de treinamentos. Novamente eu vou dar o meu melhor e espero ir ainda mais longe do que no ano passado", comentou Bia, que no ano passado chegou até as quartas de final do torneio.

Sem jogar um torneio da WTA desde a eliminação na primeira rodada de Wimbledon, em junho, Bia despencou para o 246.º lugar do ranking, tendo que defender, no Rio, 60 dos 184 pontos que ela atualmente tem no ranking.

O Rio Open promete ser um dos torneios mais fracos da temporada 2016 no tênis feminino, uma vez que o torneio conta com apenas uma atleta posicionada entre as 40 melhores do ranking mundial: a canadense Eugenie Bouchard, que em 2014 foi vice-campeã de Wimbledon e semifinalista em Roland Garros e do Aberto da Austrália, chegando, naquele ano, ao quinto lugar do ranking mundial

A primeira cabeça de chave será a brasileira Teliana Pereira, atualmente número 46 do ranking. No total, serão 11 tenistas entre as top 100 e jogadoras de 15 nacionalidades. A lista ainda conta com a italiana Francesca Schiavone, atual 114.ª do ranking.