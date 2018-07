De volta ao Top 100, Teliana Pereira garante vaga no US Open

De volta ao Top 100 do ranking feminino, a brasileira Teliana Pereira garantiu sua vaga na chave principal do US Open, o quarto e último Grand Slam da temporada. A número 1 do Brasil vai disputar os quatro torneios mais importantes do circuito, o que não acontecia no tênis feminino nacional há 49 anos.

"Nós conquistamos um dos principais objetivos da nossa temporada, que era disputar a chave principal de todos os Grand Slams. Tive uma ótima semana em Biarritz e isso me faz manter a cabeça erguida e pronta para o US Open, mas antes temos mais um torneio pela frente", comentou Teliana, após retornar ao Top 100 nesta semana.

Teliana, que ocupa a 88.ª colocação depois do vice-campeonato em Biarritz, na França, não conseguiu passar da primeira rodada do Aberto da Austrália, mas faturou uma vitória em Roland Garros. Na sequência, perdeu logo na estreia em Wimbledon. Agora, ela pretende ir além no US Open.

Ainda que não consiga vencer ao menos um jogo em Nova York, Teliana pode comemorar o feito de disputar os quatro torneios de Grand Slam na mesma temporada, o que só foi alcançado por Maria Esther Bueno nos anos de 1960 e 1965. Mas, como Maria Esther competia ainda no período amador do tênis, Teliana se torna a primeira profissional brasileira a entrar na chave principal dos quatro maiores torneios do circuito.

Antes do US Open, com início em 25 de agosto, a brasileira vai disputar o Torneio de Bastad, na Suécia, nesta semana. Sua estreia está marcada para esta terça-feira, contra a casaque Yulia Putintseva.