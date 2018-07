De volta às quadras, Serena desconhecia gravidade de virose

Afastada das quadras desde a sua precoce eliminação em Wimbledon nas chaves de simples e duplas, no final de junho, a norte-americana Serena Williams aproveitou a sua presença no Torneio de Stanford para comentar o que aconteceu com ela em Londres. A tenista número 1 do mundo explicou que ficou vários dias de cama, quando então percebeu a gravidade da sua situação.

Serena relatou que não tinha consciência do quanto estava doente quando tentou disputar uma partida de duplas com uma infecção viral, o que a levou até a perder o equilíbrio. Ao lado da irmã Venus, ela abandonou o jogo contra a alemã Kristina Barrois e a suíça Stefanie Voegele, pela segunda rodada do torneio de duplas, após perder os três primeiros games. "Foi interessante e eu estava com medo depois", disse Serena. "No momento, eu ainda não tinha percebido o quão doente eu estava".

Serena revelou, inclusive, que só deixou a quadra e abandonou o jogo após seguidos apelos de Venus. "Ela ficava dizendo, saia da quadra, eu sou a irmã mais velha e eu digo que você tem que sair.", disse. "Estou me sentindo muito bem agora e estou feliz por estar aqui", completou.

Em razão do incidente, Serena decidiu realizar uma bateria de exames ao término da temporada 2014 do tênis. "Eu estava realmente doente, disse a norte-americana, que caiu na terceira rodada da chave de simples de Wimbledon. "Eu comecei a pensar sobre um monte de coisas e devido ao histórico familiar, eu vou começar a realizar exames", comentou.

Apesar de ter ficado um mês sem entrar em quadra e da eliminação precoce em Wimbledon, Serena segue firme na liderança do ranking da WTA. A número 1 do mundo volta a jogar nesta quarta-feira, quando vai estrear no Torneio de Stanford diante da checa Karolina Pliskova, que estreou bateu a japonesa Kimiko Date-Krumm (6/1 e 6/3).

Serena foi campeã em Stanford em 2011 e 2012 e não participou do torneio no ano passado. "Eu sempre me senti bem neste torneio e de estar aqui", disse. "Este sempre foi um lugar especial para mim", concluiu.