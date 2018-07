Decepcionado com eliminação, Nadal mira final da Davis

LONDRES - O espanhol Rafael Nadal decepcionou ao ser eliminado na primeira fase do ATP Finals em Londres, ao ser derrotado pelo francês Jo-Wilfried Tsonga por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/2), 4/6, 6/3, na última quinta-feira. Agora, todas as atenções do tenista número 2 do mundo estão voltadas para a decisão da Copa Davis diante da Argentina, que acontecerá entre os dias 2 e 4 de dezembro, em Sevilha.

A final será a chance de Nadal recuperar sua melhor forma, já que nos últimos meses o espanhol vem dando seguidas mostras de cansaço, tanto físico quanto mental, como aconteceu diante de Tsonga. "Eu estava um pouco menos apaixonado pelo jogo provavelmente, porque eu estava mais cansado que o usual. Para completar, não estava atuando da maneira correta", avaliou.

O tenista número 2 do mundo parece não ter se recuperado da derrota na decisão do US Open para Novak Djokovic, em setembro, e desde então não conquistou mais nenhum torneio. Na única final que chegou no período, foi derrotado pelo britânico Andy Murray em Tóquio. Na segunda rodada deste ATP Finals, ele teve sua pior derrota para Roger Federer na carreira, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0.

Mesmo assim, Nadal nega estar se sentindo frustrado. "Frustração não é a palavra certa para mim. Em uma carreira você tem momentos de alta e momentos de baixa. Você sobe e você desce. E hoje não estou em meu melhor momento", disse o espanhol, que ao lado de David Ferrer, Feliciano López e Fernando Verdasco tentará dar à Espanha o quinto título de Copa Davis na história.

Com a vitória sobre Nadal, Tsonga garantiu vaga nas semifinais do torneio londrino como segundo colocado do Grupo B, ao lado de Roger Federer, que terminou em primeiro. Pelo Grupo A, David Ferrer também já está classificado, enquanto Novak Djokovic e Tomas Berdych se enfrentam nesta sexta-feira pela última vaga.