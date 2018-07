Definidos os semifinalistas do ATP Challenger Finals

SÃO PAULO - A rodada desta quinta-feira definiu os semifinalistas do ATP Challenger Finals, que está sendo realizado no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Nesta sexta-feira, duelam por um lugar na decisão dois romenos, um esloveno e um argentino.

Na primeira partida, que começa às 18h30, o romeno Adrian Ungur enfrenta o esloveno Aljaz Bedene. Na sequência, Victor Hanescu, também da Romênia, joga com o argentino Guido Pella. A final do torneio será no sábado, às 20 horas. O campeão somará 110 pontos no ranking da ATP e ganhará o prêmio de US$ 78,6 mil (R$ 165 mil).

O brasileiro Thiago Alves, que entrou no torneio em substituição a Thomaz Bellucci, machucado, despediu-se com vitória sobre Ungur por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8-6) e 6/2. Mesmo sem a vaga na semifinal, ele ganhará uma posição no ranking mundial, indo à 130.ª posição.