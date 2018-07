Del Potro adia retorno às quadras para a próxima temporada

Após perder a maior parte da temporada 2014 do tênis por causa de uma lesão no punho, o argentino Juan Martín del Potro anunciou nesta terça-feira que não jogará no restante do ano e só retornará às quadras em 2015. "Apesar de todos os avanços na recuperação do meu punho e na minha preparação física, decidi não jogar os torneios de fim de ano na Europa", afirmou.

Del Potro fez o anúncio em um texto publicado no seu perfil na rede social Facebook e explicou que preferiu ser cauteloso na sua volta ao tênis. "Não estou com 100% da minha capacidade para competir em torneios de tanta exigência. Prefiro encarar essa etapa de retorno com mais paciência e me preparar completamente visando 2015", completou.

Sem entrar em quadra desde o final de fevereiro, quando participou do Torneio de Dubai, Del Potro perdeu várias posições no ranking da ATP e agora está apenas em 29º lugar. Campeão do US Open em 2009, Del Potro operou em março o punho esquerdo. Em 2010, ele realizou uma cirurgia no punho direito.