Del Potro anuncia que passará por cirurgia no punho pela quarta vez

"Estou lutando mentalmente e psicologicamente para não me render e buscando opções e solução a meu alcance. Como meu sonho é poder voltar a uma quadra de tênis algum dia, não escolho diferentes alternativas conservadoras para solucionar a tendinite no tendão e meu médico me recomenda fazer uma nova cirurgia", declarou Del Potro.

O drama de Del Potro se estende desde 2010, quando ele passou pela primeira cirurgia, no punho direito, e precisou ficar oito meses parado. De lá para cá, foram mais duas operações, estas no punho esquerdo, o mesmo que passará por novo procedimento na quinta-feira.

"Decidi me animar e por o corpo outra vez para entrar de novo em uma cirurgia, e torço para que seja a solução definitiva. O que quero é ser feliz e ter um corpo são, contente com ou sem raquete, mas sem dores. Esta decisão não é fácil, tive que tomá-la duas vezes no passado, em 2012, quando começou, e em 2014", lembrou.

Campeão do US Open de 2009 e detentor de 18 títulos na carreira, Del Potro luta para voltar a competir. Mais do que isso, o atual número 578 do mundo tenta encontrar formas de manter a motivação.

"Passei por semanas e meses muito complicados, com dias tristes e dias negros, com pouca luz no caminho, devido à minha grave lesão no punho. Mas o melhor de tudo é que não me rendo, não me dou por vencido e estou buscando alternativas para a lesão. Acho que se há algo que não posso deixar de fazer é lugar pelo que mais gosto e amo, que é jogar tênis", afirmou.