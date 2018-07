Del Potro arrasa Berdych e vai à final em Roterdã

Cabeça de chave número 3 da competição, Del Potro agora espera pela definição do vencedor da partida entre o suíço Roger Federer e o russo Nikolay Davydenko, que também será realizada neste sábado, para saber qual será o seu adversário na final deste domingo.

Del Potro obteve neste sábado a sua terceira vitória em quatro confrontos com Berdych, que só levou a melhor no primeiro deles, em 2008, no Torneio de Tóquio. Em seguida, o argentino bateu o checo no Masters 1.000 de Madri de 2009 e na Copa Davis do mesmo ano, antes de voltar a superar o rival em Roterdã.

No duelo deste sábado, Del Potro aproveitou duas das quatro chances que teve de quebrar o saque do tenista número 7 do mundo para encaminhar a vitória por 6/3, sendo que nesta parcial não cedeu nenhuma oportunidade de quebra ao rival.

Já no segundo set, ao converter dois break points e confirmar o seu serviço por três vezes seguidas, o argentino chegou a abrir 5 a 0, antes de Berdych finalmente confirmar o seu saque e ver o argentino sacar para liquidar o confronto em 6/1. Nesta parcial, o checo chegou a ter três oportunidades de quebra, mas não foi feliz em nenhuma delas.

No fim, Del Potro fez valer a sua soberania como sacador no duelo. Ele ganhou nada menos do que 88% dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro serviço e ainda contabilizou 56% dos pontos que travou quando precisou utilizar o segundo saque.