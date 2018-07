Del Potro arrasa Troicki e enfrentará Berdych em Roterdã

ROTERDÃ - O argentino Juan Martín del Potro se classificou de forma convincente para a semifinal do Torneio de Roterdã, nesta sexta-feira, ao arrasar o sérvio Viktor Troicki por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/1, em apenas uma hora e um minuto de partida.

Terceiro cabeça de chave da competição holandesa e atual décimo colocado da ATP, Del Potro irá encarar na próxima fase o checo Tomas Berdych, pré-classificado como segundo maior favorito ao título, que nesta sexta superou o italiano Andreas Seppi por 6/3 e 6/4.

Estes dois jogos abriram as quartas de final em Roterdã, que nesta sexta ainda contará com o duelo entre o suíço Roger Federer e o finlandês Jarkko Nieminen e o confronto entre o russo Nikolay Davydenko e o francês Richard Gasquet.

Em uma das partidas já encerradas nesta sexta, Del Potro foi soberano diante de Troicki. O argentino não cedeu nenhuma oportunidade de quebra de saque ao rival e aproveitou seis de oito chances de converter break points. Berdych, por sua vez, precisou de apenas uma hora e oito minutos para confirmar a condição de atual sétimo colocado da ATP. Ele teve o serviço quebrado apenas uma vez e foi feliz em três de seis oportunidades de ganhar games quando o seu rival sacou.

O duelo previsto para este sábado em uma das semifinais em Roterdã será o quarto entre Del Potro e Berdych no circuito da ATP, sendo que o argentino levou a melhor nos dois últimos, no Masters 1.000 de Madri de 2009 e na Copa Davis do mesmo ano. Antes disso, em 2008, o checo derrotou o adversário no Torneio de Tóquio no primeiro embate entre os dois tenistas.