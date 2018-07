Del Potro bate Dimitrov e busca primeiro título desde 2014, em Estocolmo

O argentino Juan Martin del Potro vai recuperando sua melhor forma no segundo semestre de 2016. Finalista nos Jogos Olímpicos do Rio e tendo realizado boa campanha no US Open - avançou até as quartas de final -, neste sábado ele se classificou para a sua primeira decisão no circuito da ATP desde janeiro de 2014.

Após sofrer com várias lesões nas últimas temporadas, Del Potro "ressuscitou" a sua carreira e agora vai decidir o Torneio de Estocolmo, na Suécia, após derrotar, neste sábado, o búlgaro Grigor Dimitrov, o 18º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5, em 1 hora e 42 minutos.

Hoje o número 63 do mundo, Del Potro chegou a ocupar apenas a 1045ª colocação no ranking. Ele não conquista um título e nem disputava uma decisão desde que foi campeão do Torneio de Sydney em janeiro de 2014, quando faturou o 18º troféu da sua carreira.

Neste domingo, Del Potro terá pela frente o norte-americano Jack Sock. Neste sábado, o número 23 do mundo superou, de virada, o alemão Alexander Zverev, o 20º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (4/7), 7/6 (7/4) e 6/4.

Sock e Del Potro já se enfrentaram uma vez, no Masters 1000 de Madri, com vitória do norte-americano. Assim, como o argentino, ele busca o seu primeiro título nesta temporada, após perder finais em Houston e Auckland.