Del Potro bate esloveno e conquista título em Viena O argentino Juan Martin del Potro confirmou o seu favoritismo e conquistou neste domingo o título do Torneio de Viena. Cabeça de chave número 1 do ATP 250 austríaco, o número 8 do mundo derrotou na decisão o esloveno Grega Zemlja, 70ª colocado no ranking e que veio do qualifying, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, em 1 hora e 41 minutos.