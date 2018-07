Del Potro bate francês e enfrentará Nadal nas quartas de final de Wimbledon

Em jogo concluído nesta terça-feira após ser paralisado na segunda por falta de luz natural em Londres, o argentino Juan Martín del Potro assegurou classificação às quartas de final do Torneio de Wimbledon ao vencer o francês Gilles Simon por 3 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/1), 7/6 (7/5), 5/7 e 7/6 (7/5), e se credenciou para ser o próximo adversário do espanhol Rafael Nadal, líder do ranking mundial.

Cabeça de chave número 5 do Grand Slam inglês, o tenista sul-americano assim retornou a esta fase da tradicional competição pela primeira vez desde 2013, quando foi eliminado pelo sérvio Novak Djokovic nas semifinais após despachar o espanhol David Ferrer no estágio anterior da tradicional competição realizada em quadras de grama.

Atual quarto colocado da ATP, Del Potro jogou apenas um set nesta terça, depois de o duelo iniciado na segunda-feira ser interrompido após o término da terceira parcial, vencida por Gilles Simon, hoje o 53º tenista do mundo. E o francês deu muito trabalho ao argentino, que chegou a ter o seu saque quebrado por cinco vezes durante o confronto.

Del Potro converteu apenas quatro de 20 break points cedidos por Simon, mas acabou triunfando porque levou a melhor nos três tie-breaks que disputou contra o rival. Ao total, entre o tempo decorrido na segunda-feira e o concluído nesta terça, o jogo teve duração de 4 horas e 24 minutos.

O argentino contabilizou 27 aces na partida, contra 13 do francês, e também acumulou 78 winners, ante 59 bolas vencedoras de seu adversário. O número 4 do mundo, entretanto, sofreu para confirmar favoritismo também pelo fato de que cometeu 63 erros não forçados, enquanto Simon somou 35.

Essa será a segunda vez que Del Potro enfrentará Nadal em Wimbledon. O único confronto entre os dois no All England Club ocorreu em 2011, quando o espanhol eliminou o rival nas oitavas de final com uma vitória por 3 sets a 1. E o argentino foi derrotado em dez dos 15 duelos que travou com o atual número 1 do mundo, sendo o último deles na semifinal da edição deste ano de Roland Garros, onde o Rei do Saibro atropelou com parciais de 6/4, 6/1 e 6/2 no penúltimo passo rumo ao seu 11º título do Grand Slam francês.

A última vez que Del Potro conseguiu superar Nadal foi na semifinal do torneio de simples masculino dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, em quadra dura. Neste mesmo tipo de piso, o espanhol deu o troco no adversário na semifinal de 2017 do US Open, Grand Slam realizado em Nova York.