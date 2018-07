Del Potro bate Gasquet e encara Tsonga em Marselha

O equilíbrio do jogo foi confirmado pelo número de pontos. Del Potro marcou apenas um a mais que Gasquet: 78 a 77. O argentino, porém, desequilibrou com seu bom serviço. Foram 15 aces (contra 6 do francês) e um aproveitamento superior com o primeiro saque.

Del Potro colocará seu bom saque à prova na semifinal. Ele terá pela frente o também francês Jo-Wilfried Tsonga, conhecido pelo potente serviço. Nesta sexta, o tenista da casa disparou 14 aces na vitória por 2 a 0 sobre o compatriota Edouard Roger-Vasselin.

No confronto direto, Del Potro leva vantagem. Soma três vitórias e apenas uma derrota, a última na final do Torneio de Viena de 2011. Tsonga, no entanto, apresenta melhor momento no circuito e é considerado o principal favorito ao título.

A outra semifinal reunirá o local Michael Llodra e o sérvio Janko Tipsarevic. O tenista francês eliminou a zebra Albano Olivetti, responsável pela eliminação do norte-americano Mardy Fish, por 7/6 (7/5) e 7/5. Já o sérvio despachou o croata Ivan Ljubicic por duplo 6/4.