Del Potro bate Llodra e conquista o Aberto de Marselha

Del Potro, quarto cabeça de chave, só entregou 13 pontos no serviço e não teve dificuldades para lidar com o estilo errático de Llondra.

Vencedor do Aberto dos EUA de 2009, Del Potro, cuja carreira tem sido prejudicada por lesões, quebrou o saque do adversário uma vez em cada set e jamais se viu ameaçado por um ponto de quebra, impondo-se com 82 minutos de partida.

"É um ótimo momento. Estou realmente feliz por ter conquistado este torneio", disse Del Potro, número 10 do ranking, em entrevista. "Acho que às vezes sou mais esperto no jogo do que três ou quatro anos atrás".

(Por Eric Salliot)