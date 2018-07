Del Potro bate Murray e vai à semifinal contra Djokovic

Com uma grande virada, o tenista argentino Juan Martin del Potro desbancou o favoritismo do escocês Andy Murray e garantiu sua presença na semifinal do Masters 1000 de Indian Wells, nesta sexta-feira, nos Estados Unidos. Seu próximo adversário será o sérvio Novak Djokovic, que havia eliminado o francês Jo-Wilfried Tsonga um pouco mais cedo.

Número 7 do mundo, Del Potro precisou de 2 horas e 32 minutos para eliminar Murray, que ocupa atualmente o terceiro lugar no ranking. O placar do jogo, na quadra dura do torneio californiano, foi 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 6/3 e 6/1.

Agora, Del Potro terá pela frente um adversário ainda mais duro: Djokovic. O número 1 do mundo ganhou com certa facilidade nas quartas de final, ao fazer 6/3 e 6/1 em Tsonga, que ocupa o oitavo lugar no ranking. Ele precisou de apenas 54 minutos para vencer.

A outra semifinal de Indian Wells, também marcada para acontecer neste sábado, já tinha sido definida na quinta-feira. Será entre o espanhol Rafael Nadal, hoje número 5 do mundo, e o checo Tomas Berdych, que vem logo atrás no ranking, na sexta colocação.

Nadal conseguiu a classificação para a semifinal ao eliminar um velho conhecido, o suíço Roger Federer, por 6/4 e 6/2. Já Berdych passou pelo sul-africano Kevin Anderson com um duplo 6/4, também na quinta-feira, pelas quartas de final de Indian Wells.