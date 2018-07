Del Potro confirma favoritismo e avança na Basileia

Cabeça de chave número 2 no Torneio da Basileia - ocupa o oitavo lugar no ranking mundial -, Del Potro precisou de 1 hora e 18 minutos para vencer nesta quinta-feira. Diante de Brian Baker, que aparece apenas na 57ª colocação na lista da ATP, ele fez 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1.

O adversário de Del Potro nas quartas de final também foi definido nesta quinta-feira. Ele vai jogar nesta sexta contra o sul-africano Kevin Anderson, atual número 39 do ranking mundial, que eliminou o australiano Marinko Matosevic por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (5/7) e 6/3.

Ainda nesta quinta-feira, foi definido o adversário do suíço Roger Federer nas quartas de final. O número 1 do mundo já tinha se classificado no dia anterior, ao bater o brasileiro Thomaz Bellucci, e vai enfrentar agora o francês Benoit Paire, que derrotou o polonês Lukasz Robot com um duplo 6/4.

Os outros dois confrontos das quartas de final na Basileia, torneio que distribui um total de 1,4 milhão em prêmios, também já estão definidos. Nesta sexta-feira, o francês Paul-Henri Mathieu enfrenta o búlgaro Grigor Dimitrov e o russo Mikhail Youzhny joga contra o francês Richard Gasquet.