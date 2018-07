Del Potro derrota Dimitrov e vai à final em Roterdã

Com a surpreendente eliminação do suíço Roger Federer nas quartas de final, Del Potro passou a ser o principal favorito ao título em Roterdã. Seu adversário na final será conhecido ainda neste sábado, no jogo entre os franceses Julien Benneteau e Gilles Simon.

Número 7 do mundo, Del Potro precisou de 1 hora e 15 minutos para vencer Dimitrov, que ocupa a 41ª posição no ranking. Assim, o argentino levou a melhor no primeiro confronto que teve contra o novato búlgaro, que tem apenas 21 anos, no circuito da ATP.

Atualmente com 24 anos, Del Potro tentará neste domingo conquistar o seu 14º título na carreira e o primeiro em Roterdã - esteve também na final do ano passado no torneio holandês, mas acabou perdendo justamente para Federer, que, dessa vez, já está fora.