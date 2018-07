Del Potro derrota Dolgopolov no primeiro jogo em Dubai Em clima de maratona, Juan Martín Del Potro superou o ucraniano Alexandr Dolgopolov nesta terça-feira, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/5), em sua estreia no Torneio de Dubai. Seu próximo adversário será o casaque Andrey Golubev, que furou o qualifying.