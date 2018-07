Del Potro derrota espanhol na estreia em Wimbledon

LONDRES - O argentino Juan Martin del Potro estreou bem em Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada, disputado em quadras de grama em Londres. Nesta terça-feira, o número 8 do mundo não teve dificuldades para superar o espanhol Albert Ramos, 62º colocado no ranking da ATP, por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 7/5 e 6/1, em 1 hora e 47 minutos.

No primeiro game da partida, Del Potro precisou salvar três break points. Depois, porém, conseguiu uma quebra de saque e abriu 3/0. Assim, com facilidade, fechou a parcial em 6/2. No segundo set, o argentino chegou a fazer 5/2, permitiu o empate de Ramos em 5/5, mas acabou vencendo por 7/5. Embalado, Del Potro não encontrou qualquer resistência do seu adversário na terceira parcial e venceu por 6/1 para fechar o jogo em 3 sets a 0.

Del Potro, que nunca passou das oitavas de final em Wimbledon e ficou fora de Roland Garros por causa de uma virose, já conhece o seu adversário na segunda rodada. O argentino vai encarar o canadense Jesse Levine, que avançou com o abandono do também argentino Guido Pella quando liderava por 6/4, 6/2, 4/6, 3/6 e 4/3. Del Potro está em vantagem de 2 a 0 no confronto direto com o número 112 do mundo.

Também nesta terça, o japonês Kei Nishikori avançou para a segunda rodada de Wimbledon ao vencer o australiano Matthew Ebden por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/4 e 6/3. O próximo adversário do número 13 do mundo será o argentino Leonardo Mayer, 55º colocado no ranking da ATP, que venceu o esloveno Aljaz Bedene (6/2, 6/3 e 6/4).

O alemão Tommy Haas, número 11 do mundo, se garantiu na segunda rodada de Wimbledon com um triunfo sobre o russo Dmitry Tursunov por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 7/5 e 7/5. Já o também alemão Philipp Kohlschreiber, 18º colocado no ranking da ATP, abandonou a sua partida de estreia quando perdia para o croata Ivan Dodig por 4/6, 6/7, 7/6, 6/3 e 2/1. Agora, o número 54 do mundo vai encarar o norte-americano Denis Kudla, que bateu o australiano James Duckworth (6/4, 6/2, 3/6, 4/6 e 6/1).

Número 23 do mundo, o sul-africano Kevin Anderson avançou em Wimbledon ao vencer o belga Oliver Rochus por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/2 e 6/1. Seu próximo oponente vai ser o polonês Michal Przysiezny, 126º colocado no ranking da ATP, que eliminou o alemão Philipp Petzschner (6/3, 7/6 e 6/0).