Del Potro derrota Monfils na estreia em Roterdã O argentino Juan Martín del Potro estreou com uma boa vitória no Torneio de Roterdã nesta terça-feira. Sem sobressaltos, o número sete do mundo derrotou o francês Gael Monfils, ex-Top 10, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.