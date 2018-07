Del Potro desiste de jogar em Brisbane e adia retorno ao tênis

A volta de Juan Martin del Potro ao tênis voltou a ser adiada. O argentino cancelou a sua participação no Torneio de Brisbane, que começará a ser disputado na próxima segunda-feira, por causa de dores no pulso esquerdo.

Antes de Del Potro, o croata Marin Cilic também havia desistido de participar do Torneio de Brisbane, uma das competições que abrem a temporada 2015 da ATP. O atual campeão do US Open anunciou a sua ausência na última terça-feira por causa de dores no ombro direito.

Del Potro está inativo desde março, quando passou por cirurgia no pulso esquerdo, mas havia previsto o seu retorno para o Torneio de Brisbane. Com essa desistência do campeão do US Open de 2009, aumentam as dúvidas sobre a sua participação do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada, que será realizado ainda neste mês em Melbourne. Além disso, o argentino se tornou dúvida para o Torneio de Sydney, competição vencida por ele no ano passado.

Agora sem Del Potro, o Torneio de Brisbane terá como atrações o suíço Roger Federer, o canadense Milos Raonic, o japonês Kei Nishikori e o australiano Lleyton Hewitt, atual campeão da disputa. Brisbane também sediará um torneio feminino, que contará com as participações da bielo-russa Victoria Azarenka e da australiana Samantha Stosur.