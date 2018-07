Del Potro desiste do Torneio de Queen's e vira dúvida para Wimbledon

Com uma lesão na virilha, Juan Martín del Potro desistiu de disputar o Torneio de Queen's, na próxima semana. O tenista argentino já havia ficado fora do Torneio de Hertogenbosch, nesta semana, e agora virou dúvida para Wimbledon, que terá início no dia 3 de julho, em Londres.

"Seguindo as orientações do meu médico, eu não poderei competir em Queen's neste ano porque ainda me recupera de lesão", avisou o argentino, ex-Top 5 do ranking, nas redes sociais.

Del Potro se machucou em Roland Garros, há duas semanas. Sem culpar o problema físico na virilha, ele foi eliminado pelo escocês Andy Murray, atual número 1 do mundo, na terceira rodada em Paris.

Em processo de recuperação, ele anunciou que não competiria em Hertogenbosch, na Holanda. E agora confirma a ausência também em Queen's, principal torneio preparatório para Wimbledon.

Del Potro tem como melhor resultado na grama do Grand Slam a semifinal obtida em 2013. Mas perdeu quase dois anos e meio do circuito por conta de uma série de lesões. No ano passado, voltou a competir em Wimbledon.