Del Potro é campeão em Delray Beach

O argentino Juan Martín del Potro definitivamente voltou a jogar tênis em alto nível. Depois de praticamente não atuar na temporada de 2010 por conta de uma lesão no punho, o tenista se reergueu e, neste domingo, conquistou o título do Torneio de Delray Beach, nos Estados Unidos. Na decisão, ele venceu o sérvio Janko Tipsarevic por 2 sets a 0, com duplo 6/4.

Tendo já estado entre os cinco melhores do mundo no ranking da ATP, Del Potro, de 22 anos, atualmente é apenas o 166.º. Na temporada, ele já havia atuado em quatro torneios, caindo na primeira rodada em Sydney e no Aberto da Austrália e chegando até às semifinais de San José e de Memphis.

Este foi o primeiro título do argentino desde que ele conquistou, em 2009, o US Open. Logo no início da temporada passada, sentiu uma lesão no punho direito, tentou voltar a jogar em setembro e em outubro, mas perdeu seus jogos e encerrou por ali a temporada, se preparando para voltar bem este ano.

Na decisão em Delray Beach, Del Potro encarou o 52.º do mundo, o sérvio Janko Tipsarevic, e abriu mal o jogo, saindo perdendo por 4/1. Depois, quebrou o serviço do rival em duas oportunidades e fechou a primeira parcial em 6/4.

No segundo set, só conseguiu a quebra no quinto game, abrindo 3/2. Tipsarevic quase devolveu a quebra no game seguinte, mas Del Potro resistiu, fez 4/2 e só precisou confirmar seu serviço outras duas vezes para erguer a taça.