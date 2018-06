Del Potro é confirmado no Top 10 do ranking antes de estreia em Melbourne

Antes de estrear no Aberto da Austrália, o tenista argentino Juan Martín del Potro foi confirmado nesta segunda-feira de volta ao Top 10 do ranking da ATP. O tenista de 29 anos subiu duas posições e aparece agora justamente na 10ª colocação. Entre os brasileiros, Rogério Dutra Silva, Thomaz Bellucci e Thiago Monteiro também subiram.

+ Nadal atropela dominicano em estreia na Austrália; Rogerinho perde de Kyrgios

+ Brasil apresenta a sua nova geração de tenistas no Aberto da Austrália

Del Potro voltou a entrar no Top 10 após se destacar no Torneio de Auckland, onde foi vice-campeão na semana passada. O argentino vinha numa boa sequência de torneios no fim do ano passado, o que culminou no retorno à restrita lista, o que não acontecia desde agosto de 2014.

Ele fez seu retorno ao Top 10 graças também às quedas do espanhol Pablo Carreño Busta e do sul-africano Kevin Anderson. Cada um perdeu uma posição e o tenista da Espanha acabou deixando a lista dos dez melhores do mundo. Del Potro teve confirmada a subida poucas horas antes de entrar em quadra no Aberto da Austrália. Ele estreará na noite desta segunda-feira (pelo horário de Brasília), contra o norte-americano Frances Tiafoe.

Outra mudança aconteceu na troca de posições entre o suíço Stan Wawrinka e o americano Jack Sock. Às vésperas de retornar às quadras, em Melbourne, o tenista da Suíça ganhou uma posição e subiu para o oitavo posto. As demais posições não sofreram alterações dentro do Top 10.

Rafael Nadal segue na ponta do ranking, com quase mil pontos de vantagem sobre Roger Federer. A posição, contudo, está sob ameaça. O suíço pode desbancar o espanhol e retomar a primeira colocação se for campeão e Nadal não alcançar as quartas de final. Para assegurar o topo, o espanhol precisa chegar às quartas.

Após a dupla, vem o búlgaro Grigor Dimitrov, o alemão Alexander Zverev, o austríaco Dominic Thiem, o croata Marin Cilic e o belga David Goffin. Todos também vão competir em Melbourne, mas não têm chances de brigar pela posição de número 1 do mundo.

Rogério Dutra Silva, após furar o qualifying de Auckland na semana passada, ganhou duas colocações no ranking. Agora é o 98º. Bellucci, mesmo sem entrar em quadra, também dois postos. É o 109º, mas deve perder posições até voltar às quadras em fevereiro, ao fim de sua suspensão por doping. Monteiro, eliminado no quali em Melbourne, subiu dois lugares e agora é o 116º.

Confira a lista dos 20 primeiros colocados do ranking da ATP:

1º - Rafael Nadal (ESP), 10.600 pontos

2º - Roger Federer (SUI), 9.605

3º - Grigor Dimitrov (BUL), 4.990

4º - Alexander Zverev (ALE), 4.610

5º - Dominic Thiem (AUT), 4.060

6º - Marin Cilic (CRO), 3.805

7º - David Goffin (BEL), 3.775

8º - Stan Wawrinka (SUI), 3.060

9º - Jack Sock (EUA), 2.960

10º - Juan Martin del Potro (ARG), 2.725

11º - Pablo Carreño Busta (ESP), 2.615

12º - Kevin Anderson (AFS), 2.610

13º - Sam Querrey (EUA), 2.535

14º - Novak Djokovic (SER), 2.335

15º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 2.320

16º - John Isner (EUA), 2.265

17º - Nick Kyrgios (AUS), 2.260

18º - Lucas Pouille (FRA), 2.235

19º - Andy Murray (ESC), 2.140

20º - Tomas Berdych (RCH), 2.050

98º - Rogério Dutra Silva (BRA), 566

109º - Thomaz Bellucci (BRA), 531

116º - Thiago Monteiro (BRA), 495