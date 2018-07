Del Potro e Davydenko não disputarão ATP de Barcelona

Atual número cinco do mundo, Del Potro não conseguiu se recuperar totalmente de uma tendinite no punho direito e seguirá fora das quadras. O argentino não participa de uma competição desde o Aberto da Austrália, no final de janeiro.

"Ficamos esperando até o último momento para ver se tinha condições de viajar, mas minha lesão, ainda que esteja melhorando, não me permitiu treinar nos últimos dias e não terei condições de jogar em Barcelona", justificou o campeão do US Open de 2009. "Estava ansioso para conhecer o torneio e a cidade, mas espero que eu possa participar no ano que vem", completou.

Davydenko, 6.º do ranking, também tem sofrido com uma lesão no punho nas últimas semanas. Ele não pôde participar dos Masters 1000 de Miami e Montecarlo, nesta semana. E, como não se recuperou totalmente, ficará de fora também do ATP de Barcelona.